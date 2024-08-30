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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gap, Inc.(GAP-US)EPS預估上修至1.86元，預估目標價為29.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 22:16


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Gap, Inc.(GAP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.81元上修至1.86元，其中最高估值2.15元，最低估值1.65元，預估目標價為29.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.15(1.94)2.332.58
最低值1.65(1.65)1.41.2
平均值1.88(1.81)2.012.16
中位數1.86(1.81)22.22

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值153.74億154.52億158.65億
最低值148.28億150.24億151.26億
平均值149.95億152.23億154.53億
中位數149.58億152.60億154.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.93-1.780.67-0.551.34
營業收入163.83億138.00億166.70億156.16億148.89億

詳細資訊請看美股內頁：
Gap, Inc.(GAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGAP

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