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鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至16.03元，預估目標價為350元

鉅亨網新聞中心 2024-11-22 14:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.91元上修至16.03元，其中最高估值17.38元，最低估值14.92元，預估目標價為350元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值17.38(17.38)22.2327.89
最低值14.92(14.52)17.9521.47
平均值16.07(15.92)19.4724.68
中位數16.03(15.91)19.2424.68

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值15,952,02021,755,55028,178,810
最低值14,614,00017,651,00020,058,000
平均值14,989,29018,640,57024,118,410
中位數14,720,00018,337,50024,118,410

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.038.325.628.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		11,247,25810,557,7019,423,0207,544,545

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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