鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至15.91元，預估目標價為347.5元
鉅亨網新聞中心 2024-11-16 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.79元上修至15.91元，其中最高估值17.38元，最低估值14.52元，預估目標價為347.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|17.38(16.53)
|22.23
|27.89
|最低值
|14.52(14.52)
|16.68
|21.47
|平均值
|15.92(15.76)
|19.19
|24.68
|中位數
|15.91(15.79)
|19.21
|24.68
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|15,952,020
|21,755,550
|28,178,810
|最低值
|14,520,000
|16,467,000
|20,058,000
|平均值
|14,902,110
|18,288,660
|24,118,410
|中位數
|14,674,000
|18,138,500
|24,118,410
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.03
|8.32
|5.62
|8.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,247,258
|10,557,701
|9,423,020
|7,544,545
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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