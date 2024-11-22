茂順Q4營收估持平上季 本季匯率相對有利獲利挹注

全台最大密封元件廠茂順 ( 9942-TW ) 2024 年前三季稅後純益 5.26 億元，特愛純益 6.32 元，法人估茂順 2024 年第四季營收將持平於第三季的 9.81 億元，對於歐美市場的需求復甦，將在 2025 年才會有較大的機會。

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2024 年茂順密封產品已打入中國大陸的電動車市場，應用於車用機械及馬達的密封功能，但營收占茂順的不及 1%，且現階段進展並不突出，但茂順在中國重型卡車及白色家家電應用，銷售量有提升。