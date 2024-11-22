茂順Q4營收估持平上季 本季匯率相對有利獲利挹注
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-22 12:34
全台最大密封元件廠茂順 (9942-TW) 2024 年前三季稅後純益 5.26 億元，特愛純益 6.32 元，法人估茂順 2024 年第四季營收將持平於第三季的 9.81 億元，對於歐美市場的需求復甦，將在 2025 年才會有較大的機會。
由此預估顯示，茂順看好歐美市場復甦的營運契機，但法人估茂順在今年並沒有獲需求翻揚立即翻轉向上跡象，同時，第二季、第三季及第四季營收營收大致相近，而目前看來第四季的新台幣匯率相對於第三季有利。
2024 年茂順密封產品已打入中國大陸的電動車市場，應用於車用機械及馬達的密封功能，但營收占茂順的不及 1%，且現階段進展並不突出，但茂順在中國重型卡車及白色家家電應用，銷售量有提升。
在歐美市場部分，茂順認為客戶端庫存去化已接近尾聲，下半年需求不致更差，但要有強大需求爆發出現，則要待 2025 年，同時，茂順新產能擴充案已經告一段落，使總產能已經提升 10%。
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