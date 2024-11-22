黃仁勳23日現身香港 將在榮譽博士學位授予儀式上發表演說

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-22 10:18

‌



香港科技大學將於周六舉行學位授予儀式，屆時將向四位傑出人士和學者頒發榮譽博士學位，授予名單包括黃仁勳、影帝梁朝偉、著名生物化學家 Michael Levitt 教授和美國數學家 David Mumford 教授。

‌



據《鈦媒體》周四報導，黃仁勳將赴香港科技大學參加這場博士學位授予儀式，並發表演講。黃仁勳有望在香港停留數日，並將在香港科技園等地進行演講和參觀，參與多個公開活動。

這是黃仁勳時隔數年後首次以公開方式來到中國。2024 年 1 月，黃仁勳參加了輝達北京、上海和深圳辦公室的內部年會，沒有公開活動行程。

黃仁勳是台裔美國創業家、電機工程師，1963 年出生於台南市，9 歲時移居美國，在俄勒岡州立大學獲取電機工程學士學位，1992 年在史丹佛大學獲得電機工程碩士學位。

1993 年，黃仁勳共同創立了輝達。

1999 年，輝達在美國那斯達克掛牌上市，黃仁勳擁有 3.6% 股權，當時身價漲至 5 億美元，被《Fortune》雜誌評為全美 40 歲以下最富有人士之一。同年被安永會計師事務所評為年度高科技企業家。

2005 年，黃仁勳成為俄勒岡州立大學傑出校友。2007 年，黃仁勳年薪為 2,460 萬美元，成為全美第 61 名最高薪執行長。

自 ChatGPT 發布之後，黃仁勳和輝達成為 AI 算力領域的焦點，其研發的 A100/H100 等多款 GPU 晶片，成為 OpenAI 等 AI 大模型公司的入場券，隨後輝達股價迅速走高。