〈能源盤後〉美供應連3周增加 全球需求前景擔憂更甚 原油收低；天然氣漲逾6%

鉅亨網編譯許家華 2024-11-21 06:04

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原油期貨價格周三 (20 日) 收低，係因美國原油供應連續第三周增加，以及對全球需求的擔憂超過了俄烏緊張局勢明顯加劇帶來的支撐力。

同時，受需求增加前景的提振，天然氣期貨價格漲逾 6%，達到 1 月以來的最高水準。

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能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 52 美分或近 0.8%，收每桶 68.87 美元。該期貨今日收盤到期。

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 49 美分或 0.7%，收每桶 68.75 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 50 美分或 0.7%，收每桶 72.81 美元。

12 月交割汽油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 2.05 美元。

12 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 2.23 美元。

12 月交割天然氣價格上漲 6.5%，收每百萬 Btu 3.19 美元，根據道瓊市場數據，此為近月天然氣期貨自 1 月 12 日以來最高收盤價。

市場驅動力

烏克蘭最近使用美製遠程導彈向俄羅斯發動襲擊後，石油交易商權衡了俄羅斯以核武回擊的可能性。

《路透社》報導稱俄羅斯領導人準備與美國下任總統川普討論烏克蘭潛在的停火問題。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，儘管有報導稱俄方有停火磋商的意願，但近期衝突前景仍存在很大不確定性。由於美政府史無前例地批准烏克蘭使用遠程飛彈系統攻擊俄羅斯境內的目標，俄烏局勢升級風險「大約是自 2022 年初戰爭爆發以來的最高水準」。

美國政府放行烏克蘭使用美製遠程飛彈攻擊俄國後，俄羅斯總統普丁周二簽署新版核武準則，擴大莫斯科能夠訴諸核武的範圍，包括無核武國家在擁核國家參與下的進犯將被視為聯合攻擊，意味俄羅斯會考慮動用核武，對付該無核武國家，以及遭遇大規模空中攻擊時可動用核武加以回應。

Richey 指出，俄烏之間局勢升級的程度可能是幾個月甚至幾季以來最嚴重的程度，但未能引發油價自今年迄今的低點更有意義的反彈回升。

「實物石油交易商似乎越來越關注核心基本面動態，即全球潛在供應增加和需求下降的情形。」

因此，儘管地緣政治焦慮正支撐油價維持在 2024 年支撐位之上，但「若沒有海外衝突對供應造成的潛在威脅，WTI 期貨價格可能會落到每桶 50 美元左右，而不是緊挨 70 美元大關。」Richey 說。

紐約商品交易所周三的天然氣期貨價格也上漲至 10 個月高點。

Richey 表示，俄烏緊張局勢升級推高了天然氣期貨價格，由於持續戰爭帶來的供應威脅，美國向歐洲出口液化天然氣的前景增加，且美國天氣預計轉冷，也提高了近期需求預期。

供應數據

Tyche Capital Advisors 管理成員 Tariq Zahir 表示，美國能源資訊局 (EIA) 周三發布的石油數據「相當悲觀」，該數據顯示上周美國國內原油和汽油庫存增加，而汽油需求下降。

EIA 公布，上周 (11/15 止) 美國商業原油庫存小幅增加 50 萬桶，但已是連續第三周原油庫存增加。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周原油供應量減少 80 萬桶。根據消息人士，美國石油協會 (API) 周二晚間公布上周原油庫存增加 475 萬桶。

EIA 的數據也顯示，上周汽油供應增加 210 萬桶，但餾分油庫存小幅減少 10 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周汽油供應減少 250 萬桶，餾分油供應減少 180 萬桶。

EIA 稱，上周美國石油產量減少 19.9 萬桶，至 1320 萬桶 / 日，而紐交所交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存小幅減少 10 萬桶，至 2510 萬桶。

汽油需求下降，最近一周車用汽油供應總量 (需求指標) 為 841.9 萬桶 / 日，低於一週前的 938.3 萬桶 / 日。