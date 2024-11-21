鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估上修至3.2元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-21 22:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.09元上修至3.2元，其中最高估值3.4元，最低估值2.8元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.4(3.4)
|4.72
|6.22
|4.51
|最低值
|2.8(2.8)
|2.29
|1.99
|3.19
|平均值
|3.12(3.1)
|3.84
|4.03
|3.82
|中位數
|3.2(3.09)
|3.85
|3.92
|3.79
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|197.88億
|224.07億
|261.55億
|211.03億
|最低值
|177.40億
|169.02億
|158.18億
|173.58億
|平均值
|182.80億
|192.57億
|195.89億
|197.02億
|中位數
|182.12億
|193.49億
|191.03億
|206.46億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.81
|3.51
|1.46
|-0.58
|-3.00
|營業收入
|97.26億
|114.17億
|121.90億
|119.49億
|117.75億
詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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