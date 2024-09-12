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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至2.73元，預估目標價為31.72元

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 04:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.59元上修至2.73元，其中最高估值3.46元，最低估值2.2元，預估目標價為31.72元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.46(3.46)5.726.233.97
最低值2.2(2)1.671.041.85
平均值2.76(2.65)3.453.092.83
中位數2.73(2.59)3.422.852.67

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值59.55億65.77億65.14億67.74億
最低值54.33億57.11億48.81億61.58億
平均值56.83億60.99億58.80億64.66億
中位數56.88億61.09億61.02億64.66億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.032.271.480.71-0.56
營業收入35.25億44.27億40.29億45.01億45.82億

詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAU

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