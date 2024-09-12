鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至2.73元，預估目標價為31.72元
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 04:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.59元上修至2.73元，其中最高估值3.46元，最低估值2.2元，預估目標價為31.72元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.46(3.46)
|5.72
|6.23
|3.97
|最低值
|2.2(2)
|1.67
|1.04
|1.85
|平均值
|2.76(2.65)
|3.45
|3.09
|2.83
|中位數
|2.73(2.59)
|3.42
|2.85
|2.67
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|59.55億
|65.77億
|65.14億
|67.74億
|最低值
|54.33億
|57.11億
|48.81億
|61.58億
|平均值
|56.83億
|60.99億
|58.80億
|64.66億
|中位數
|56.88億
|61.09億
|61.02億
|64.66億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.03
|2.27
|1.48
|0.71
|-0.56
|營業收入
|35.25億
|44.27億
|40.29億
|45.01億
|45.82億
詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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