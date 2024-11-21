建通Q4拚單季轉盈 明年三動能催發營收獲利將更優

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-21 18:03

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端子廠建通 (2460-TW) 總經理何易霖今 (21) 日表示，11、12 月業績逐步回溫，第四季可望力拚單季轉盈，明年在特殊新型銅材，以及中國蘇州廠新產能加入、越南廠垂直整合效益顯現，營收跟獲利可望向上。

何易霖表示，特殊新型銅材因客戶認證過程較長，導致今年出貨未如預期，但目前已通過多家客戶驗證，包括細晶銅桿、銅排、特殊銅材等多項產品，預計明年客戶可望大規模轉換，加上既有產品，銅品交貨量有望逐步提高。

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此外，建通中國蘇州廠異型導體銅材加工量穩定提升，何易霖表示，經國際大廠認證後，不只交貨量逐步提高，也吸引其它客戶，目前蘇州廠有 10 條產線量產，且已擴充 20 條產線的空間，預計 2025 年上半年將再新增 5 條產線。