輝達財測令人失望引AI退燒疑慮 專家：難掩需求旺盛事實

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-21 11:39

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AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 周三 (20 日) 對營收的預期令華爾街失望，引發了人們對 AI 熱潮是否正在消退的質疑，但在輝達高層、分析師和投資人看來，答案顯然是否定的。

《路透社》報導，許多企業都渴望使用輝達晶片開發新的人工智慧系統，而這家全球最大的上市公司正依據其晶片代工廠商台積電的生產速度來加快銷售晶片。

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輝達周三公佈七季以來最慢的營收成長預期，並稱供應鏈限制將導致 2026 財年幾季出現需求超過供應的情形，盤後股價應聲下跌 2.5%。

輝達的新旗艦晶片 Blackwell 使用兩個 B112 核心與八顆 HBM 記憶體，且透過台積電的先進封裝技術進行生產，但台積電產能有限是輝達供應鏈中的一個重大瓶頸。

研究公司 Creative Strategies 執行長兼首席分析師 Ben Bajarin 說：「由於需求將超過供應，供應鏈限制可能會持續到 2025 年的大部分時間。」

輝達的失誤也加劇 Blackwell 供應限制問題。輝達執行長黃仁勳表示，設計瑕疵降低了 Blackwell 晶片的產量。輝達已經對 Blackwell GPU 掩模 (mask) 進行更改。

雖然輝達從未詳細說明這一缺陷，但像 Blackwell 這樣的複雜晶片恐需要數月的時間才能生產，因為它們需要數百個製造步驟。

分析師表示，掩模更改似乎推遲輝達的生產時間表並造成資金損失。Running Point Capital 投資長 Michael Schulman 表示，目前存在瓶頸惡化而非改善的風險，這可能會損害收入預測。

在與投資者的電話會議上，輝達高層表示稱已出貨約 1.3 萬個新晶片樣品，預計本季銷售額將超過最初估計，達到數十億美元。

黃仁勳周三告訴《路透社》說：「我們正處於產量提升的開端，這總是伴隨著產量提高的機會。我們正將 Blackwell 從零提升到極大。物理定律顯示提升速度是有限的。」

短期內，產量增加料將對輝達毛利率構成壓力。輝達高層警告投資者，在解決生產問題之前，該公司的利潤率將下滑幾個百分點至 70% 以下。