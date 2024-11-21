鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bellring Brands Inc(BRBR-US)EPS預估上修至2.17元，預估目標價為80.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-21 06:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Bellring Brands Inc(BRBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.12元上修至2.17元，其中最高估值2.25元，最低估值2.1元，預估目標價為80.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.25(2.3)
|2.66
|3.02
|3.45
|最低值
|2.1(2.01)
|2.38
|2.81
|3.45
|平均值
|2.17(2.12)
|2.51
|2.93
|3.45
|中位數
|2.17(2.12)
|2.49
|2.95
|3.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.13億
|25.80億
|28.90億
|30.28億
|最低值
|22.18億
|24.86億
|27.87億
|30.28億
|平均值
|22.83億
|25.44億
|28.25億
|30.28億
|中位數
|22.93億
|25.53億
|27.98億
|30.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.60
|0.70
|0.88
|1.23
|1.86
|營業收入
|9.88億
|12.47億
|13.72億
|16.67億
|19.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Bellring Brands Inc(BRBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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