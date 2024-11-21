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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bellring Brands Inc(BRBR-US)EPS預估上修至2.17元，預估目標價為80.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-21 06:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Bellring Brands Inc(BRBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.12元上修至2.17元，其中最高估值2.25元，最低估值2.1元，預估目標價為80.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.25(2.3)2.663.023.45
最低值2.1(2.01)2.382.813.45
平均值2.17(2.12)2.512.933.45
中位數2.17(2.12)2.492.953.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.13億25.80億28.90億30.28億
最低值22.18億24.86億27.87億30.28億
平均值22.83億25.44億28.25億30.28億
中位數22.93億25.53億27.98億30.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.600.700.881.231.86
營業收入9.88億12.47億13.72億16.67億19.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Bellring Brands Inc(BRBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBRBR

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