習近平會巴西總統 提四大建議 建立中巴命運共同體

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-21 10:00

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中國國家主席習近平周三（20 日）在巴西利亞總統官邸黎明宮同巴西總統魯拉舉行會談，兩國元首宣布，將中巴關係定位提升為攜手建構更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體。

據《央視》報導，在 120 名龍騎兵護衛下，習近平乘車抵達黎明宮前廣場，魯拉總統和夫人羅桑熱拉迎接習近平，為習近平舉行隆重盛大歡迎儀式。

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軍樂團奏中巴兩國國歌。兩國元首一同觀看儀仗隊分列式。中巴兒童揮舞兩國國旗歡迎習近平。巴西藝術家用中文演唱《我的祖國》。

習近平就未來兩國關係發展提出以下四大建議：

一是命運與共，不斷鞏固戰略互信。

二是發展與共，持續深化發展戰略對接。把握共建「一帶一路」倡議同巴西發展戰略對接的歷史機遇。

三是擔當與共，為維護世界和平和正義展現中巴力量。中方願同巴方在聯合國、「金磚國家」等多邊機制內加強溝通協調。

四是休戚與共，為建構人類命運共同體作出中巴貢獻。中巴作為發展中大國，要帶頭共商共議，推動「同球共濟」，合力面對關乎人類前途命運的全球性挑戰。

據《央視》報導，魯拉表示，巴方反對「新冷戰」，主張推進世界多極化和基於平等和相互尊重的全球夥伴關係，願同中方繼續深化在聯合國、「金磚國家」、20 國集團（G20）等多邊框架內溝通協作，提升「全球南方」在全球治理中的話語權和影響力。

巴方也願同中方繼續密切多邊協作，為推動和平解決烏克蘭危機等熱點問題作出貢獻。

兩國元首會談後，共同簽署《中華人民共和國和巴西聯邦共和國關於攜手建構更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體的聯合聲明》。

兩國元首共同見證簽署《中華人民共和國政府和巴西聯邦共和國政府關於共建「一帶一路」倡議同「加速增長計畫」、「巴西新工業計畫」、「生態轉型計畫」、「南美一體化路線計畫」對接的合作規劃》。