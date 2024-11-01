優群Q3純益締新猷 前三季EPS 8.18元超越去年整年
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-01 17:44
連接器廠優群 (3217-TW) 今 (1) 日公告第三季財報，稅後純益 3.14 億元，季增 41.4%、年增 9.8%，每股純益 3.49 元，創單季新高；前三季稅後純益 7.37 億元，年增 36.6%，每股純益 8.18 元，也是同期新高，並賺贏去年一整年。
優群第三季營收 10.4 億元，季增 31.3%、年增 16.4%，毛利率 52.3%，季、年均增 2.4 個百分點；營業利益 3.64 億元，季增 53.9%、年增 28.8%；營益率 35%，季增 5.1 個百分點、年增 3.4 個百分點。
累計優群前三季營收 25.15 億元，年增 14.3%、毛利率 49.8%，年增 4.7 個百分點、營業利益 7.64 億元，年增 36.2%、營益率 30.4%，年增 4.9 個百分點。
優群第三季受惠 DDR5 滲透率持續攀升，加上美系客戶新機上市，帶動微型沖壓件放量出貨，推升單季營收創高，且因產品組合轉佳，毛利率、營業利益、營益率、稅後純益等均同步創高。
而近期美超微 (Super Micro) 因安永會計師事務所 (Ernst & Young) 辭任會計師職務，導致股價暴跌、引發市場高度關注。優群也有供應美超微服器 DDR 5 連接器產品，但公司先前曾指出，美超微占營收比重不到 2%，影響不大。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇