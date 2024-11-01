優群Q3純益締新猷 前三季EPS 8.18元超越去年整年

連接器廠優群 ( 3217-TW ) 今 (1) 日公告第三季財報，稅後純益 3.14 億元，季增 41.4%、年增 9.8%，每股純益 3.49 元，創單季新高；前三季稅後純益 7.37 億元，年增 36.6%，每股純益 8.18 元，也是同期新高，並賺贏去年一整年。

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而近期美超微 (Super Micro) 因安永會計師事務所 (Ernst & Young) 辭任會計師職務，導致股價暴跌、引發市場高度關注。優群也有供應美超微服器 DDR 5 連接器產品，但公司先前曾指出，美超微占營收比重不到 2%，影響不大。