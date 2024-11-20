35家金融業齊心淨零！環境部、金管會見證簽署「環境宣言」5大承諾

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-20 18:56

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金融總會今 (20) 日正式簽署「金融業環境宣言」，環境部部長彭啓明及金管會主委彭金隆親臨見證。隨著國家邁向 2050 淨零目標，製造業透過提升製程效能降低碳排、政府也積極推動氣候變遷調適的公共工程，這些都需要前所未見的資金投入。金融總會透過此宣言，讓各界瞭解金融業將成為重要推力，讓國家 2050 淨零目標得以達成。

金融總會理事長陳慧遊致詞表示，本次簽署得到 35 家團體會員機構的支持，未來將結合各界力量，結合台灣淨零達標，金融總會在 2022 年已成立「金融業淨零推動工作平台」，下設 6 工作群，由永續金融先行者聯盟 6 家金控分別作為召集人，未來將持續運作之外，這次金融總會率先發動邀請金融業共同簽署這份環境宣言，將有 5 大承諾。

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陳慧遊指出，「金融業環境宣言」明確宣達 5 大目標。首先，金融業將配合政府 2050 淨零轉型規劃，透過淨零推動工作平台持續執行減碳行動，致力於逐步達成零碳排放目標。第二，金融業將持續擴大綠色金融的發展面向，藉由融資支持低碳創新與產業轉型，並積極發展綠色及永續金融商品，致力於培育永續金融人才並揭露減碳策略。第三，因應全球氣候變遷的挑戰，金融業將積極響應國際轉型金融趨勢，逐步提供適切的金融服務，協助高碳排產業減碳轉型，促進全社會的永續發展。第四，金融業將運用台灣的科技優勢，引入 AI、區塊鏈等技術，與新創能量共同推動綠色金融科技發展，加速金融業的綠色轉型。第五，金融業將兼顧社會責任與公司治理，支持社會公益活動，每年 4 月在世界地球日舉行全國淨灘活動，並推動無紙化與綠色採購等行動，以提升永續發展意識，並健全公司治理制度，營造永續生態體系。

環境部於今 (113) 年 10 月 21 日正式公告碳費徵收費率，確定我國邁入「碳有價」時代。在此碳費徵收費率級距趨動下，被徵收對象將有極大的動力投入減碳的作為。金融業也將提供所需資金來加以支援，協助企業能迎接挑戰跨過難關。

另外，政府目前推動「國家希望工程」，希望加速達成減碳的目標，國發會及金管會透過兆元投資計畫，大幅放寬壽險基金的投資限制，並提供多元的促參管道，強力推動公共建設。金融總會將大力來促成必要的公共建設，讓國家朝向規劃的減碳路徑昂首前行。