鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估上修至0.46元，預估目標價為59.52元
鉅亨網新聞中心 2024-11-14 02:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.45元上修至0.46元，其中最高估值1.03元，最低估值0.2元，預估目標價為59.52元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.03(1.03)
|2.55
|2.48
|2.32
|最低值
|0.2(0.2)
|0.76
|1.05
|1.45
|平均值
|0.52(0.52)
|1.33
|1.63
|1.86
|中位數
|0.46(0.45)
|1.19
|1.56
|1.77
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22.70億
|29.75億
|32.84億
|34.24億
|最低值
|20.98億
|21.79億
|22.67億
|22.96億
|平均值
|21.74億
|24.34億
|25.91億
|26.50億
|中位數
|21.67億
|24.41億
|25.37億
|24.16億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.14
|-0.10
|-0.21
|0.17
|0.62
|營業收入
|14.04億
|13.42億
|11.76億
|14.35億
|19.17億
詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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