鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至0.6元，預估目標價為57.86元
鉅亨網新聞中心 2024-08-24 00:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.63元下修至0.6元，其中最高估值1.31元，最低估值0.35元，預估目標價為57.86元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.31(1.31)
|2.56
|2.48
|2.32
|最低值
|0.35(0.35)
|0.68
|1.14
|1.2
|平均值
|0.65(0.67)
|1.28
|1.66
|1.81
|中位數
|0.6(0.63)
|1.11
|1.62
|1.77
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.34億
|29.75億
|32.84億
|34.24億
|最低值
|21.52億
|21.93億
|21.93億
|21.85億
|平均值
|22.17億
|24.53億
|26.12億
|26.67億
|中位數
|21.98億
|24.02億
|25.13億
|24.80億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.14
|-0.10
|-0.21
|0.17
|0.62
|營業收入
|14.04億
|13.42億
|11.76億
|14.35億
|19.17億
詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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