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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至0.6元，預估目標價為57.86元

鉅亨網新聞中心 2024-08-24 00:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.63元下修至0.6元，其中最高估值1.31元，最低估值0.35元，預估目標價為57.86元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.31(1.31)2.562.482.32
最低值0.35(0.35)0.681.141.2
平均值0.65(0.67)1.281.661.81
中位數0.6(0.63)1.111.621.77

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值23.34億29.75億32.84億34.24億
最低值21.52億21.93億21.93億21.85億
平均值22.17億24.53億26.12億26.67億
中位數21.98億24.02億25.13億24.80億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.14-0.10-0.210.170.62
營業收入14.04億13.42億11.76億14.35億19.17億

詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCJ

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