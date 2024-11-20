〈日股盤後〉靜候輝達財報掀牌 日經翻黑
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-20 15:38
俄烏戰爭升級，以及等待輝達財報，市場情緒趨於觀望，日本股市周三 (20 日) 紅翻黑，日經 225 指數(NKY) 終場下跌 62.09 點或 0.16%，報 38,352.34 點。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 11.74 點或 0.43%，報 2,698.29 點。
烏克蘭部隊首次使用美製長程飛彈陸軍戰術導彈系統（ATACMS），俄羅斯總統普丁也批准新版俄國核威懾國家基本政策，使得俄烏戰爭升級。分析師認為，如果匯率和能源價格波動，也會對日本股市產生影響。
個股部分，市場傳出 Sony 考慮收購大型出版社角川，激勵角川股價再飆 16.05%，來到 4,346 日元收盤新高價，角川 19 日也奔向漲停。Sony 股價也勁揚 2.79%。
7-eleven 母公司 Seven & i 創始家族計劃向銀行團籌資 8 兆日元，對 Seven & i 實施股票公開收購 (TOB)，Seven & i 股價聞訊大漲 7.71%。
半導體股普遍走低，東京威力科創下跌 0.59%，DISCO 跌 0.56%，艾德萬測試逆勢上漲 1.1%
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