〈日股盤後〉靜候輝達財報掀牌 日經翻黑

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烏克蘭部隊首次使用美製長程飛彈陸軍戰術導彈系統（ATACMS），俄羅斯總統普丁也批准新版俄國核威懾國家基本政策，使得俄烏戰爭升級。分析師認為，如果匯率和能源價格波動，也會對日本股市產生影響。

個股部分，市場傳出 Sony 考慮收購大型出版社角川，激勵角川股價再飆 16.05%，來到 4,346 日元收盤新高價，角川 19 日也奔向漲停。Sony 股價也勁揚 2.79%。