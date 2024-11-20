〈焦點股〉中華車釋出三個利多 攻上漲停板

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-20 11:05

‌



日前國產新制上路衝擊中華車 (2204-TW)MG 生產和接單，不過，中華車最新表示，MG 有望在年底前恢復正常供應，同時，中華車也發表最新商用車款 J SPACE，後續更將推自主研發電動商用車款，激勵今 (20) 日股價亮漲停燈號。

中華車說明，MG HS 車款自製率已拉上 20%，若通過經濟部審查，最快 MG 月底有望公布新售價，並在下個月恢復接單和生產。

‌



另一方面，中華車發表自主開發的全新輕商車款 J SPACE，國產化率高達 60% 以上，新車款除了展現出全新造型、大空間和安全智駕功能，並提供雙色選擇，預接單已達 1200 張，預估至年底收單可達 3500 張。

中華車強調，長期投入自主研發，與國內協力廠密切合作，後續預計推量產版全新自主研發電動商用車。

法人說明，MG 日前受國產化政策要求，暫停接單與生產，儘管未來獲得主管機關核可後將恢復車輛供應，但不排除售價可能會調高，屆時車主的積極度能否延續，有待觀察。