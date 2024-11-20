習近平會法國總統 稱中法要妥善解決分歧
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-20 09:30
中國國家主席習近平周二（19 日）在里約熱內盧出席 20 國集團（G20）領袖峰會期間會見了法國總統馬克宏，表示中法兩國要妥善解決分歧，實現互利共贏。
習近平指出，當前國際形勢發生許多新變化，引領國際社會團結因應全球性挑戰，是中法共同擔負的大國責任。雙方要深化戰略溝通，加強相互支持，保持中法關係穩健、積極發展勢頭，為中歐關係良性發展和世界和平穩定作出更大貢獻。
習近平強調，中方願同法方繼續密切高層交往，持續深化文化、教育、地方、青年等人文領域交流合作，促進中法民心相通。他希望雙方用好高級別經濟財金對話、經貿混委會等機制，深挖合作潛力，加強優勢互補，妥善解決分歧，實現互利共贏。
雙方就烏克蘭戰爭交換了看法。習近平指出，中方在烏克蘭危機問題上的立場一貫，希望局勢得到緩解，不願看到危機外溢、戰事升級，將繼續以自己的方式為停火止戰發揮建設性作用。
根據中國外交部的聲明，馬克宏表示，當今世界充滿各種不穩定不確定因素，法方願同中方認真落實兩國元首達成的共識，繼續密切高層交往，增進人文交流，賡續傳統友誼，打造新型國與國關係。
馬克宏說，法國堅持戰略自主，願秉持相互尊重精神同中方展開對話合作，妥善處理經貿爭端，維護雙方經貿關係健康穩定發展，加強因應氣候變遷、人工智慧（AI）全球治理等領域合作。
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