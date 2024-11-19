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鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估下修至6.84元，預估目標價為103.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-19 18:11


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對和碩(4938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.9元下修至6.84元，其中最高估值7.42元，最低估值6.24元，預估目標價為103.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.42(7.42)8.278.84
最低值6.24(6.24)5.666.64
平均值6.8(6.82)7.177.68
中位數6.84(6.9)7.227.61

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,172,567,0001,432,261,9501,506,103,560
最低值1,116,381,0001,162,542,0001,140,869,000
平均值1,142,449,7701,262,217,5701,319,544,160
中位數1,143,074,5001,246,769,0101,333,359,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.95.667.717.73
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,256,783,3941,317,599,1541,263,720,1821,399,332,906

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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