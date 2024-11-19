鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估下修至6.84元，預估目標價為103.5元
鉅亨網新聞中心 2024-11-19 18:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對和碩(4938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.9元下修至6.84元，其中最高估值7.42元，最低估值6.24元，預估目標價為103.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.42(7.42)
|8.27
|8.84
|最低值
|6.24(6.24)
|5.66
|6.64
|平均值
|6.8(6.82)
|7.17
|7.68
|中位數
|6.84(6.9)
|7.22
|7.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,172,567,000
|1,432,261,950
|1,506,103,560
|最低值
|1,116,381,000
|1,162,542,000
|1,140,869,000
|平均值
|1,142,449,770
|1,262,217,570
|1,319,544,160
|中位數
|1,143,074,500
|1,246,769,010
|1,333,359,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.9
|5.66
|7.71
|7.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,256,783,394
|1,317,599,154
|1,263,720,182
|1,399,332,906
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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