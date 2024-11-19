鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至4.75元，預估目標價為205元
鉅亨網新聞中心 2024-11-19 18:11
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.87元下修至4.75元，其中最高估值5.75元，最低估值4.24元，預估目標價為205元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.75(5.75)
|19.79
|25.27
|最低值
|4.24(4.24)
|6.61
|8.91
|平均值
|4.85(4.88)
|11.64
|16.23
|中位數
|4.75(4.87)
|11.05
|16.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|125,858,000
|167,655,000
|193,504,000
|最低值
|115,992,050
|134,762,610
|146,060,060
|平均值
|118,256,080
|149,549,720
|172,274,680
|中位數
|117,851,270
|149,808,710
|171,798,880
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.88
|20.08
|8.98
|3.74
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|104,036,151
|140,489,172
|104,562,747
|87,892,821
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉電子股電力不足 弱反彈僅收漲27點 周線收黑跌811點
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至4.87元，預估目標價為205元
- 廣達、鴻海、技嘉最佳買點在那？ 把握外資壓盤AI上車撿便宜機會！
- 〈台股開盤〉台積電率權值股賣力演出 大盤開高勁揚逾183點
上一篇
下一篇