鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估下修至7.1元，預估目標價為102元
鉅亨網新聞中心 2024-11-14 08:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對和碩(4938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.16元下修至7.1元，其中最高估值7.95元，最低估值6.02元，預估目標價為102元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.95(7.95)
|8.38
|9.47
|最低值
|6.02(6.02)
|5.66
|6.64
|平均值
|7.02(7.17)
|7.28
|8.03
|中位數
|7.1(7.16)
|7.35
|8.02
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,304,285,000
|1,503,259,030
|1,560,440,820
|最低值
|1,116,381,000
|1,162,542,000
|1,140,869,000
|平均值
|1,160,457,220
|1,276,330,580
|1,331,242,690
|中位數
|1,146,276,870
|1,268,883,920
|1,341,666,780
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.9
|5.66
|7.71
|7.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,256,783,394
|1,317,599,154
|1,263,720,182
|1,399,332,906
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 和碩受惠iPhone 16系列出貨 10月營收續破千億登今年新高
- 川普重返白宮、MSCI調整、台積電10月營收首度衝破3000億 本周大事回顧
- 拚AI伺服器、車用電子成長動能 明年Q1出貨AI機櫃、水冷伺服器
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)目標價調降至102元，幅度約6.93%
上一篇
下一篇