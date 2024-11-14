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鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估下修至7.1元，預估目標價為102元

鉅亨網新聞中心 2024-11-14 08:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對和碩(4938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.16元下修至7.1元，其中最高估值7.95元，最低估值6.02元，預估目標價為102元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.95(7.95)8.389.47
最低值6.02(6.02)5.666.64
平均值7.02(7.17)7.288.03
中位數7.1(7.16)7.358.02

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,304,285,0001,503,259,0301,560,440,820
最低值1,116,381,0001,162,542,0001,140,869,000
平均值1,160,457,2201,276,330,5801,331,242,690
中位數1,146,276,8701,268,883,9201,341,666,780

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.95.667.717.73
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,256,783,3941,317,599,1541,263,720,1821,399,332,906

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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