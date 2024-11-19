橡樹資本創辦人：對陸經濟充滿希望 但達今年5%左右目標是個艱鉅挑戰

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-19 16:53

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有「價值投資大師」之稱的橡樹資本共同創辦人 Howard Marks 最新表示，他對中國經濟充滿希望，但示警稱中國的經濟成長目標是一個艱難的挑戰。

Marks 在香港金管局主辦的第三屆全球金融領袖投資峰會場邊接受《CNBC》訪問時說：「我仍然對中國的長期前景持樂觀態度，儘管中國經濟成長率目標與歷史相比聽起來不太高，但仍遠高於平均水平。」

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今年中國將經濟成長率目標設在 5% 左右，但美國銀行和花旗集團等華爾街投行則預估中國今年經濟成長率將低於 5%。

另據世界銀行預估，今年中國經濟成長率為 4.8%，明年將進一步下滑至 4.3%，即便北京近來推出一系列提振經濟的措施。

世界銀行指出，消費支出低迷、房市陷入困境和人口老化等不利因素是中國面臨的主要問題。

Marks 表示，「不可能永遠透過刺激來實現經濟成長。因此他們的成長率正在放緩，他們對刺激措施的使用正在減少，他們正努力設計正確的組合」，並稱希望中國能夠應對這些挑戰。

11 月 8 日，中國財政部宣布，未來五年將砸下 10 兆元人民幣來解決地方政府債務問題，同時表示明年將提供額外的經濟支持。

此外，中國人民銀行 (央行)9 月也將存準率(RRR) 下調 50 個基點，向中國經濟注入更多流動性，並要求銀行持有更少的現金。同一個月，中國國家主席習近平主持中共中央政治局會議時也強調，要加強財政和貨幣支持力度，努力遏制房市下滑。