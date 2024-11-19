川普證實：上任後宣布國家進入緊急狀態 派美軍驅逐非法移民

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-19 14:00

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美國準總統川普證實，上任後打算宣布國家進入緊急狀態，動用美軍完成大規模驅逐非法移民的計畫。

據美國《紐約時報》周一（18 日）報導，川普在社交平台 Truth Social 上，回覆了保守派組織「司法觀察」（Judicial Watch）主席費頓（Tom Fitton）本月早些時候的一條帖文。費頓在帖文中說，川普政府將「宣布國家進入緊急狀態，並將動用軍事資產，透過大規模驅逐計畫」解決非法移民問題。

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當地時間周一凌晨 4 點左右，川普評論並轉發了費頓的帖文，他寫道：「是真的！！！」

美國國會授予總統可以自行決定宣布國家進入緊急狀態的權力，從而使其能夠動用緊急權力，包括動用立法者已經撥作其他用途的資金。例如，在他的第一個任期內，川普使用這一權力讓美國在邊境牆方面的支出超過了國會願意授權的數額。

川普多次聲稱將驅逐至少 1,500 萬、甚至 2,000 萬非法居留美國的移民，但這個數字未經證實。