中澳全面戰略夥伴關係十周年！習近平時隔一年多再會澳總理 聚焦雙邊經貿議題

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-19 16:06

‌



二十國集團 (G20) 領袖峰會周一 (18 日) 登場，中國國家主席習近平當天在巴西與澳洲總理艾班尼斯舉行會面，此次會晤旨在鞏固雙方此前因貿易爭端而受到影響的戰略夥伴關係。

習近平告訴艾班尼斯說：「去年 11 月，我們在北京就事關中澳關係長遠發展的戰略性、全域性、方向性問題進行深入溝通。一年多來，兩國各層級保持密切溝通交往，積極推進落實我們達成的重要共識，取得積極進展。中澳之間沒有根本利益衝突，只要雙方堅持相互尊重、平等相待、求同存異，中澳關係就一定能夠發展好。中方願同澳方一道推動建設更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係，為地區和世界注入更多穩定性和確定性。」

‌



習近平還強調近年中澳關係的改善。「過去十年，中澳關係取得一些進展，也經歷了一些曲折。現在，兩國關係實現轉圜並持續發展，為兩國人民帶來了實實在在的利益。所以這是我們共同朝著同一個方向努力的結果，應該好好維護。」

他並指出，250 多家澳洲企業參加今年的中國國際進口博覽會，創下歷史新高，這是澳洲企業對中國經濟和兩國合作投下的「信任票」。雙方要堅持拓展互利共贏的合作格局。中國願進口更多澳洲優質產品，鼓勵中國企業赴澳投資興業，希望澳方為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。

艾班尼斯則表示，很高興在澳中全面戰略夥伴關係建立十周年之際再次跟中國國家主席習近平會面，並稱自他去年訪中以來，澳中關係在包括貿易在內的各領域取得令人鼓舞的進展，為兩國人民帶來實實在在的利益。澳方堅持奉行一個中國政策，反對「脫鉤」，主張推進經濟全球化，希望同中方加強在能源轉型、氣候變化等方面合作。

艾班尼斯還說，中國發展為亞太地區長期保持穩定和增長作出重要貢獻，澳方讚賞中國在亞太經合組織等多邊機制發揮的重要作用，支持中國擔任 2026 年亞太經合組織東道主，願同中方加強多邊溝通，促進地區和平穩定和繁榮發展。

艾班尼斯也在會後的記者會上表示，與中國關係的改善有助於挽救就業崗位，但他仍將努力解決與中國的分歧。

艾班尼斯說：「我曾說過，我們在必要的地方會有分歧，我們在一系列問題上確實存在分歧。我們有不同的政治制度。我提到人權問題、台灣問題、網路問題、向俄羅斯提供資產的問題。我還提到洲際彈道飛彈試射，我之前也和中國總理李強提到過這些問題，所以我們提出了對我們和澳大利亞都很重要的問題。」