鉅亨速報 - Factset 最新調查：桂盟(5306-TW)EPS預估下修至7.29元，預估目標價為165元
鉅亨網新聞中心 2024-11-19 08:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對桂盟(5306-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.52元下修至7.29元，其中最高估值7.91元，最低估值6.96元，預估目標價為165元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.91(9.14)
|9.8
|7.81
|最低值
|6.96(6.96)
|7.47
|7.81
|平均值
|7.33(7.59)
|8.74
|7.81
|中位數
|7.29(7.52)
|8.71
|7.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5,220,000
|6,157,000
|5,507,630
|最低值
|5,006,150
|5,221,960
|5,507,630
|平均值
|5,128,830
|5,765,990
|5,507,630
|中位數
|5,110,000
|5,850,000
|5,507,630
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.89
|15.26
|15.94
|12.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|4,730,461
|7,116,283
|7,750,983
|6,130,483
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5306/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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