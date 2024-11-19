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鉅亨速報 - Factset 最新調查：桂盟(5306-TW)EPS預估下修至7.29元，預估目標價為165元

鉅亨網新聞中心 2024-11-19 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對桂盟(5306-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.52元下修至7.29元，其中最高估值7.91元，最低估值6.96元，預估目標價為165元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.91(9.14)9.87.81
最低值6.96(6.96)7.477.81
平均值7.33(7.59)8.747.81
中位數7.29(7.52)8.717.81

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值5,220,0006,157,0005,507,630
最低值5,006,1505,221,9605,507,630
平均值5,128,8305,765,9905,507,630
中位數5,110,0005,850,0005,507,630

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.8915.2615.9412.02
營業收入
(單位：新台幣千元)		4,730,4617,116,2837,750,9836,130,483

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5306/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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