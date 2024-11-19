search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢翔(2634-TW)EPS預估下修至2.36元，預估目標價為50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-19 14:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對漢翔(2634-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.43元下修至2.36元，其中最高估值2.9元，最低估值2元，預估目標價為50元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.9(2.9)3.343.08
最低值2(2.15)2.092.28
平均值2.42(2.47)2.792.68
中位數2.36(2.43)2.912.68

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值39,451,00044,457,00041,575,000
最低值36,877,00039,870,00039,307,000
平均值38,476,13041,330,13040,441,000
中位數38,685,50040,813,00040,441,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.361.730.590.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		39,100,00230,242,30723,734,56621,042,937

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2634/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
漢翔44.051.85%
美元/台幣32.41-0.37%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_強

偏弱
漢翔

84%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏弱
漢翔

84%

勝率

延伸閱讀


Empty