鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢翔(2634-TW)EPS預估下修至2.36元，預估目標價為50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-19 14:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對漢翔(2634-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.43元下修至2.36元，其中最高估值2.9元，最低估值2元，預估目標價為50元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.9(2.9)
|3.34
|3.08
|最低值
|2(2.15)
|2.09
|2.28
|平均值
|2.42(2.47)
|2.79
|2.68
|中位數
|2.36(2.43)
|2.91
|2.68
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|39,451,000
|44,457,000
|41,575,000
|最低值
|36,877,000
|39,870,000
|39,307,000
|平均值
|38,476,130
|41,330,130
|40,441,000
|中位數
|38,685,500
|40,813,000
|40,441,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.36
|1.73
|0.59
|0.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|39,100,002
|30,242,307
|23,734,566
|21,042,937
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2634/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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