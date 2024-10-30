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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國電塔(AMT-US)EPS預估下修至6.8元，預估目標價為245.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美國電塔(AMT-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.91元下修至6.8元，其中最高估值7.08元，最低估值3.45元，預估目標價為245.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.08(7.08)7.117.998.02
最低值3.45(6.72)66.457.4
平均值5.73(6.91)6.727.227.75
中位數6.8(6.91)6.757.267.82

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值114.31億118.92億124.90億116.85億
最低值101.03億101.54億106.25億111.67億
平均值108.63億105.06億109.86億114.49億
中位數107.95億103.96億109.39億114.95億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.243.795.663.823.18
營業收入75.80億80.42億93.57億107.11億111.44億

詳細資訊請看美股內頁：
美國電塔(AMT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMT

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