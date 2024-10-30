鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國電塔(AMT-US)EPS預估下修至6.8元，預估目標價為245.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美國電塔(AMT-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.91元下修至6.8元，其中最高估值7.08元，最低估值3.45元，預估目標價為245.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.08(7.08)
|7.11
|7.99
|8.02
|最低值
|3.45(6.72)
|6
|6.45
|7.4
|平均值
|5.73(6.91)
|6.72
|7.22
|7.75
|中位數
|6.8(6.91)
|6.75
|7.26
|7.82
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|114.31億
|118.92億
|124.90億
|116.85億
|最低值
|101.03億
|101.54億
|106.25億
|111.67億
|平均值
|108.63億
|105.06億
|109.86億
|114.49億
|中位數
|107.95億
|103.96億
|109.39億
|114.95億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.24
|3.79
|5.66
|3.82
|3.18
|營業收入
|75.80億
|80.42億
|93.57億
|107.11億
|111.44億
詳細資訊請看美股內頁：
美國電塔(AMT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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