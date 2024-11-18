台股上周失血逾30億美元墊底 經理人：待量價俱揚突破短壓

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-18 15:47

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美國大選過後，市場開始反應政策不確定性，保德信指出，台股上周失血 30.78 億美元，在亞股中墊底，南韓遭提款超過 12 億美元次之，東協國家也清一色呈現資金淨流出。基金經理人指出，台股連續幾天的拉回已形成短壓，須等量價俱揚才能突破，否則短線將呈「上有壓、下有撐」的整理格局，上櫃走勢較集中市場弱。

由於整體投資情緒保守，亞股上週全數收黑，保德信表示，除泰股單週跌幅不到 -1%，其他亞洲股市跌幅在 -1% 至 -5.6% 不等，表現吊車尾的為南韓股市的 -5.63%，再來為菲律賓股市的 -4.31%，台股和陸股跌幅逾 -3%。

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根據統計，上周亞股中，僅有印度力守資金淨流入 1.34 億美元，其他亞洲股市全數遭到資金淨流出，印尼淨流出 2.93 億美元，越南、泰國分別淨流出 1.57、1.23 億美元。

對於台股接下來展望，PGIM 保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，預期本週市場焦點將為 AI 指標股輝達財報，近期台股 AI 伺服器族群相對強勢，指數下檔支撐在已上彎的季線附近，或可留意進場機會。

郭明玉表示，近期市場主要反映川普上任後對於晶圓龍頭大廠的相關政策，傳聞美國商務部發函晶圓龍頭大廠，要求 7 奈米晶片禁止銷往中國，大約影響 5% 至 8% 營收，也導致台股多頭熄火。

不過，晶圓龍頭大廠營收主力仍以先進製程為主，且客戶主要集中在歐美市場，即使晶圓龍頭大廠的 7 奈米晶片無法銷往中國，據法人估計，對晶圓龍頭大廠的營收負面衝擊料將有限。