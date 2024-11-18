〈ABA大會〉吳一揆：樂見川普2.0鬆綁金融監理 示警數位轉型伴隨網路安全問題

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-18 15:24

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第 40 屆亞洲銀行家協會 (ABA) 會員大會今 (18) 日登場，現任會長、中信金 (2891-TW) 副董事長吳一揆受訪時談及川普當選美國總統後的展望，他認為，對金融業來說，可期待一些監理條件鬆綁，樂見其成，多數機構也分析，他的第二任期有可能做得比第一任更好，市場明顯見到活絡；展望未來，吳一揆示警，數位轉型挑戰是持續性，其中，網路安全或生成式 AI，已造成一些程度的危害。

談及金融業面臨的數位轉型挑戰，吳一揆表示，當全球產業鏈開始斷鏈之後，演變成每個國家自行建立很多重要的供應鏈，這是一大挑戰；其次則為全球地緣政治的影響，不只是美中而已，今年很多國家換了新領袖，新的領袖都會有不同意見。

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吳一揆指出，川普即將展開第二任期，許多分析報告認為，他的第二任有可能做得比第一任更好，主要原因在於，他比較知道如何執政，並會認真地來執行他的競選承諾與政策，其中一些就是針對金融業，川普可能會放寬監理措施，看起來是個好消息。吳一揆也分享美國朋友轉述選後心境，他們開始覺得整體金融市場更活潑了、氣氛更好了。

對於 ABA 來講，吳一揆認為，在整體的金融挑戰上是持續性的，尤其是像是網路安全或生成式 AI，已經造成一些程度的影響，舉例來說，香港某跨國企業被駭客利用 Deepfake 技術開一場假視訊會議，騙走鉅額款項並全部匯出。

吳一揆強調，網路安全對於金融業來說非常重要，未來如果有這麼多東西真假難辨，對於金融業來講，他要如何把關網路安全及生成式 AI 可能造成的影響，展望未來，包括銀行徵信等作業流程，都要更加緊密地跟上科技的腳步。

ABA 會員大會邀請黑石集團副董事長 Thomas Nides 和吳一揆會長進行爐邊對談。(鉅亨網記者陳于晴攝)

本屆會員大會曁研討會特別邀請黑石集團副董事長 Thomas Nides 和吳一揆會長進行爐邊對談，分享個人經歷與國際金融局勢觀察。加入黑石集團之前，Thomas Nides 於 2021 年至 2023 年擔任美國駐以色列大使，此前，並於摩根土丹利 (Morgan Stanley) 工作十多年，擔任過首席營運官和副董事長，亦曾出任美國總統歐巴馬時期國務院副國務卿兼首席營運官，卓越貢獻被時任國務卿希拉授予美國最高外交榮譽。

吳一揆問及，川普重返白宮後，對於地緣政治的轉變有何策略？Thomas Nides 坦言，選前他是支持賀錦麗的，儘管川普當選美國總統，有人高興有人不高興，但對於金融服務業來說，最重的就是「做你擅長的事、思考長期規劃」，他認為，黑石在亞洲策略著眼於長期布局，相較來說，比歐美更容易多了，包括南韓、台灣等具戰略性的區域，各機構都會以長期來看，金融機構也都是長期投資人，有信心來面對各項挑戰。

Thomas Nides 認為，「改變就是機會」，這也是他很喜歡的環境，很多地方都誕生新領導人，能不能有新的方式來做事，讓他感到相當期待，可以看到全球經濟好轉，美國表現也不錯，尤其是美股都有提升，投資信心良好，他強調，要成功就是要著眼於長期思考。