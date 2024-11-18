〈ABA大會〉彭金隆揭五大發展策略 擬籌募金融科技創投基金

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-18 11:59

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第 40 屆亞洲銀行家協會 (ABA) 會員大會今 (18) 日登場，現任會長、中信金 (2891-TW) 副董事長吳一揆表示，本屆以「亞洲銀行：邁向永續的未來」為題，探討金融科技與永續雙轉型議題，以促進亞太地區金融業發展與合作，增加台灣國際能見度；談及金融業數位轉型挑戰，金管會主委彭金隆揭示五大面向發展策略，其中，將規劃成立金融科技產業聯盟，研究共同籌募金融科技創投基金的可能。

吳一揆於大會開幕致詞時表示，銀行業正面對持續發展中、更複雜的挑戰，目前數位轉型正在重塑銀行業，從傳統的客戶滿意度轉向數位化的運營模式，隨著客戶要求與期望不斷變化下，客戶想獲得最為整合、直觀的體驗，凸顯了銀行需要確保無縫的客戶體驗。

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此外，金融科技的變革也促進了政府、社會與民間部門之間的合作，協助銀行實現可持續發展目標，吳一揆強調，善用金融科技、基礎建設等資源，是區域應對需求日益增長的必要措施。這些趨勢不僅對銀行是障礙，對所有企業而言亦是如此，ABA 將在幫助會員應對這些挑戰，提供一個平台探討當前趨勢如何影響銀行業的未來，並確認適應環境變化的優先事項，以保持獲利競爭力。

第 40 屆亞洲銀行家協會 (ABA) 會員大會今 (18) 日登場。(鉅亨網記者陳于晴攝)

彭金隆致詞時指出，面對數位轉型浪潮，金融業應強化數位能力及科技應用能力，以建構自身的金融數位競爭力，金管會會全力支持。首先，我們大幅放寬銀行保險證券業務試辦的範圍，推動輕量沙盒，鼓勵金融業科技業全力合作，給金融創新應用提供更大的實驗範圍與彈性。

第二，著手研修金融監理沙盒條例，未來會加強產業集體創新動能及效益；第三，規劃成立金融科技產業聯盟，並研究共同籌募金融科技創投基金的可能，透過修改法令，鼓勵金融業團體創新合作。

第四，金管會會持續開展金融科技發展機會，例如：銀行經營虛擬資產保管業務的試辦、實體世界資產代幣化的 RWA 實驗，我們將調整數位管理公司的申請條件，再來我們會訂立 VASP 專法，規範未來的虛擬資產服務業。

最重要的是，明年金管會即將掛牌成立金融市場發展及創新處，相信新處設立後可以進一步加大力度推動金融科技政策，以及支持我們金融市場金融科技的發展，更會加大法規鬆綁的力度。

除了數位轉型外，永續金融也是當前世界關注的核心議題，金管會上月甫發布新的策略方案—綠色及轉型金融行動方案，這是我們金融業對永續發展非常重要的承諾，首先，我們要致力於引導金融資金全力支持企業進一步轉型，協助社會達成低碳目標；其次，我們要建置完整的數位數據平台，提升企業碳排數據的透明性與完整性，優化資訊品質，鼓勵金融業揭露減碳目標與策略，並積極參與減碳政策。

第三，我們大力培養永續金融人才，推動永續金融證照與人才培訓，並持續精進相關評鑑機制。

最後，我們要擴大國際參與與國際重要組織合作，提升永續金融的國際獎勵，展望未來，台灣金融業必然會持續深化與亞太地區及全球的金融合作，也要積極參與數位創新與永續金融的發展，期望透過大家的努力，一定可以為亞太地區及全球金融業建立更具韌性和永續性的生態系統。