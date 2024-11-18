盤前漲7%！陸電動車年產量破千萬 官媒：特斯拉發揮鯰魚效應

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-18 17:10

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中國新能源汽車年產量上周四 (14 日) 首次突破 1000 萬輛大關，同時也是全球首個新能源汽車年產量達千萬輛國家，《人民日報》上周六 (16 日) 刊文直指一個重要原因是中國車廠在面對開放環境下的激烈競爭，以及特斯拉(TSLA-US) 「鯰魚效應」下的直面挑戰以及積極應變求變。

在中國共產黨二十屆三中全會後，中國製造業領域外資准入限制措施全面取消，除彰顯中國穩步擴大制度型開放的自信，也帶來進步並成就中國式現代化。

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2018 年 4 月，中國共產黨總書記習近平宣布儘快放寬外資股比限制，尤其是汽車業的外資限制後，特斯拉在同年 7 月宣佈在上海建廠，總投資達 500 億元，規劃年產能 50 萬輛。

隔年 1 月，特斯拉上海超級工廠奠基，當年 12 月第一輛整車下線。作為首個外商獨資新能源汽車專案的特斯拉「整車製造」，當年開工、完工與投產的「特斯拉速度」為特斯拉提供廣闊發展空間，也帶來「鯰魚效應」，倒逼中國車廠加快創新。

憑藉技術、品牌等優勢，加上中國超大規模消費市場，特斯拉銷量大幅成長，帶動上下游產業鏈供應鏈快速發展，如今特斯拉上海超級工廠零組件本土化率已超過 95%，超過 60 家供應商進入特斯拉全球供應鏈體系。

依賴中國完善供應鏈體系和一流智造能力，特斯拉上海超級工廠平均 30 多秒就有一輛整車下線，去年特斯拉中國廠產量在全球產能佔比過半，其中 36% 對外出口。特斯拉在中國市場的成功正是一個雙贏、多贏的過程，順應的是經濟全球化時代產業鏈供應鏈全球分工的大趨勢，彰顯的是合作共贏、和合共生的理念。

文中也指出，今年 11 月 1 日起，新版外資准入負面清單實施，限制措施由 31 條減至 29 條，代表中國具有推動更高水準開放的堅定決心，勇於在擴大國際合作中提升開放能力，贏得國際競爭新優勢。

此外，「年產過千萬」建立在中國科技創新與產業創新加快融合的基礎之上，成就的是全球新能源產業的「綠色里程碑」。以此為標誌，中國新能源汽車邁上高質量發展的新起點，更折射出以綠色發展為特徵的新質生產力快速成長壯大。

目前，越來越多的跨國車廠利用中國市場、技術和制度開放等優勢，實現「在中國，為世界」的轉變。在匈牙利、西班牙、緬甸、馬來西亞與巴西，中國電動車廠海外建廠促進綠色合作，也帶動更多國家和地區綠色低碳轉型。

若能秉持同球共濟、和合共生的心念，以及更加開放包容的胸襟，世界一定能更快迎來下一個「綠色里程碑」。