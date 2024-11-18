想學碳費怎麼算？來報名證券F4聯辦的IFRS宣導 11/27首場在高雄起跑
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-18 10:59
櫃買中心將與證交所、期交所、集保公司與會基會共同舉辦 4 場宣導會，首場 11 月 27 日在高雄，就近期 IFRS (國際財務報導準則) 新發布或修正公報及重要會計實務議題等進行宣導及重點解析，其中包括「碳權資產及碳費」的會計處理，以協助企業儘早因應及解決實務交易之會計處理，以因應明年上路的碳費制度。
櫃買中心表示，為配合金管會推動我國採用 IFRS 新公報，本次活動訂於 11 月 27 日假高雄漢來飯店、12 月 11 日假台中長榮桂冠酒店、12 月 16 日假新竹喜來登飯店及 12 月 19 日假台北國際會議中心舉行，並已自 11 月 13 日起開放網路報名，請上市、上櫃、興櫃及公開發行公司踴躍參加。
櫃買中心指出，為使宣導內容能更貼近公司實務上的需求，本次宣導會將邀請證期局代表就近期重要推動政策進行說明，並由會計師事務所專家分享 IFRS 第 18 號「財務報表之表達與揭露」、IFRS 第 19 號「不具公共課責性之子公司：揭露」等新公報重點，及 IFRS 第 9 號「金融工具」與 IFRS 第 7 號「金融工具：揭露」之主要修正內容，並解析「碳權資產及碳費」之會計處理，期能協助企業儘早因應及解決實務交易之會計處理與適用疑義。有關詳細議程及課程講義之下載，請詳櫃買中心網站 (網址 https://www.tpex.org.tw/zh-tw/about/company/event/detail.html?2415)。
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