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鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估下修至14.92元，預估目標價為352.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-18 08:11


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2024年EPS預估：中位數由16.57元下修至14.92元，其中最高估值17.06元，最低估值13.46元，預估目標價為352.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值17.06(18.03)22.2426.32
最低值13.46(13.46)16.5719.96
平均值15.35(15.83)19.3823.51
中位數14.92(16.57)19.5324.89

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值286,329,000364,216,000389,406,550
最低值264,079,860300,557,940333,612,000
平均值272,956,480321,261,420361,422,910
中位數268,496,650316,797,260359,696,950

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.4610.2921.016.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		136,773,409107,263,644121,905,35784,602,841

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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