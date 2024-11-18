鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估下修至14.92元，預估目標價為352.5元
鉅亨網新聞中心 2024-11-18 08:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2024年EPS預估：中位數由16.57元下修至14.92元，其中最高估值17.06元，最低估值13.46元，預估目標價為352.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|17.06(18.03)
|22.24
|26.32
|最低值
|13.46(13.46)
|16.57
|19.96
|平均值
|15.35(15.83)
|19.38
|23.51
|中位數
|14.92(16.57)
|19.53
|24.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|286,329,000
|364,216,000
|389,406,550
|最低值
|264,079,860
|300,557,940
|333,612,000
|平均值
|272,956,480
|321,261,420
|361,422,910
|中位數
|268,496,650
|316,797,260
|359,696,950
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.46
|10.29
|21.01
|6.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|136,773,409
|107,263,644
|121,905,357
|84,602,841
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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