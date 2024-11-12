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鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至15.79元，預估目標價為347.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-12 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.92元上修至15.79元，其中最高估值16.5元，最低估值14.52元，預估目標價為347.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值16.5(16.22)22.2527.9
最低值14.52(14.15)16.6821.47
平均值15.77(15.07)19.0124.69
中位數15.79(14.92)19.0324.69

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值16,301,00021,755,55028,178,810
最低值14,520,00016,467,00020,058,000
平均值15,055,11018,335,96024,118,410
中位數14,674,00018,138,50024,118,410

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.038.325.628.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		11,247,25810,557,7019,423,0207,544,545

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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