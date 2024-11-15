search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估下修至11.4元，預估目標價為257元

鉅亨網新聞中心 2024-11-15 08:10


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.47元下修至11.4元，其中最高估值11.81元，最低估值10.51元，預估目標價為257元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值11.81(12.13)16.8619.29
最低值10.51(10.51)14.415.66
平均值11.36(11.42)15.2317.26
中位數11.4(11.47)15.1917.35

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值7,075,621,4509,537,432,23010,736,614,360
最低值6,623,788,0007,757,571,0008,280,280,000
平均值6,831,174,0808,524,183,0509,710,558,670
中位數6,809,871,8008,382,631,5009,690,620,190

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.2510.2110.057.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,162,221,3596,626,996,7505,994,173,8825,358,023,065

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
鴻海211.5-1.40%
美元/台幣32.5460.30%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

中強短弱
鴻海

76.92%

勝率

延伸閱讀


Empty