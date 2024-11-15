鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估下修至11.4元，預估目標價為257元
鉅亨網新聞中心 2024-11-15 08:10
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.47元下修至11.4元，其中最高估值11.81元，最低估值10.51元，預估目標價為257元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|11.81(12.13)
|16.86
|19.29
|最低值
|10.51(10.51)
|14.4
|15.66
|平均值
|11.36(11.42)
|15.23
|17.26
|中位數
|11.4(11.47)
|15.19
|17.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7,075,621,450
|9,537,432,230
|10,736,614,360
|最低值
|6,623,788,000
|7,757,571,000
|8,280,280,000
|平均值
|6,831,174,080
|8,524,183,050
|9,710,558,670
|中位數
|6,809,871,800
|8,382,631,500
|9,690,620,190
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.25
|10.21
|10.05
|7.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,162,221,359
|6,626,996,750
|5,994,173,882
|5,358,023,065
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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