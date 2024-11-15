鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估下修至7.24元，預估目標價為352.5元
鉅亨網新聞中心 2024-11-15 08:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對元太(8069-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.73元下修至7.24元，其中最高估值8.49元，最低估值6.63元，預估目標價為352.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.49(8.49)
|14.34
|18.67
|最低值
|6.63(6.63)
|7.54
|13.17
|平均值
|7.37(7.65)
|11.16
|15.08
|中位數
|7.24(7.73)
|11.39
|14.13
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|33,317,870
|49,028,000
|72,689,140
|最低值
|30,845,000
|38,589,000
|49,486,000
|平均值
|32,142,570
|43,325,300
|56,937,850
|中位數
|32,153,500
|43,190,560
|52,309,430
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.85
|8.69
|4.53
|3.18
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,119,755
|30,060,509
|19,650,564
|15,362,855
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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