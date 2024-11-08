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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tenaris S.A. - ADRTS-US的目標價調升至38元，幅度約5.56%

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Tenaris S.A. - ADR(TS-US)提出目標價估值：中位數由36元上修至38元，調升幅度5.56%。其中最高估值48.65元，最低估值30.92元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Tenaris S.A. - ADR評價：積極樂觀9位、保持中立7位、保守悲觀2位。

Tenaris S.A. - ADR今(8日)收盤價為37.42元。近5日股價上漲5.56%，標普指數上漲4.69%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TS市場預估目標價

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