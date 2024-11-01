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鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估上修至7.96元，預估目標價為560元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 18:11


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對精測(6510-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.82元上修至7.96元，其中最高估值10.49元，最低估值6.12元，預估目標價為560元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值10.49(10.32)18.99
最低值6.12(6.12)6.86
平均值8.52(8.1)15.15
中位數7.96(7.82)17.12

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值3,434,0004,376,000
最低值3,197,0004,028,000
平均值3,259,2004,174,500
中位數3,210,0004,147,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.9923.527.228.48
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,884,4424,388,5074,240,8744,207,935

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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