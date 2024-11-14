倍微估Q4營收與上季相當 明年營運優今年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-14 18:19

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IC 通路商倍微 (6270-TW) 今 (14) 日召開法說會，董事長暨總經理傅江松表示，去年開始陸續經過代理產品線調整、庫存去化等，今年應是營運谷底，第四季需求審慎樂觀，估與上季相似，明年隨著產品線擴增、AI 相關應用發酵，營運會比今年好。

展望未來，傅江松說，倍微持續拓展產品線與應用，並聚焦在伺服器、Raid Card 及 Security IC 等領域，相關客戶已進⼊試產階段，在 AI PC 應用上，公司與客戶合作開發的嵌⼊式控制器 (Embedded Controller) 方案，也成功進⼊品牌大廠的供應鏈。

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至於充電樁方面，倍微專注於充電樁及 NVR IOT 的開發，搶佔中國市場，力求在⼤中華市場中搶占先機，目前佔營收比重約 10%，明年比重會達 12-13%，未來比重會逐年拉高。