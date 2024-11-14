〈陸股盤後〉中國推房地產財稅大禮包 市場不領情 滬指跌破3,400點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-14 16:30

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中國 A 股市場三大指數周四（14 日）收盤大跌，滬指跌破 3,400 點，房地產迎財稅大禮包，契稅和增值稅齊降，購房者與建商都受益，但市場未領情。

滬指周四收盤驟跌 1.73% 報 3,379.84 點，深證成指重挫 2.83% 報 11,037.78 點，創業板指大跌 3.4% 報 2,334.96 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.8719 兆元。

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房地產、醫藥、汽車、釀酒類股走低，保險、銀行族群較為堅挺。

中國財政部周三發布關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告，公布多項支持房地產市場發展的稅收優惠政策，包括減免契稅、增值稅等。

分析師指出，在房產交易環節，此前契稅政策一般為首套房 90 平方公尺以下，契稅 1％；首套房 90 平公尺以上，契稅 1.5％；二套房，90 平以下，契稅 1％；90 平以上，契稅 2％；北京、上海、深圳、廣州，二套房契稅 3％。

此次稅收政策調整將現行享受 1% 低稅率優惠的面積標準，由 90 平方公尺提高到 140 平方公尺，並提到北京、上海、廣州、深圳 4 座城市可以與其他地區一樣，統一適用家庭第二套房子契稅優惠政策。

也就是說，在全國範圍內，個人購買家庭唯一住宅和家庭第二套房子，只要面積不超過 140 平方公尺，統一按 1% 稅率繳納契稅。

「本次稅費調整力度符合市場預期，這其中，一線城市非普住宅和 90～140 平方公尺剛改需求稅費減免力度較大。對購房者而言，由於新房的稅費主要為契稅，二手房涉及契稅、個稅和增值稅。因此，本次政策對二手房形成的利多更大。我們認為，這種利多接下來會在二手房成交量中得到更加明顯的體現，也有利於加強房產仲介公司在第四季度的銷售業績。」浙商證券地產分析師楊凡說。

對建商而言，楊凡指出：「土地增值稅政策的放鬆，有利於緩解建商現金流壓力，同時利好建商利潤修復。對開發商政策的支持，超過先前的預期。」

中指研究院政策研究總監陳文靜認為，本次政策對購房者和建商來說，新政策都會帶來實質性利多，降低購房者置業成本，緩解建商的資金壓力，有利於進一步穩定市場預期、提振購房者置業的信心。