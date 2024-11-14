烏克蘭戰爭接近尾聲？Fox News：川普很快就會任命烏克蘭和平特使

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-11-14 14:00

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美國準總統川普在競選期間曾表示，他將在「一天之內」找到結束烏克蘭戰爭的解決方案。如今，他即將重返白宮，市場密切關注他準備如何兌現這個承諾。

據《Fox News》周三（13 日）報導，多名消息人士透露，川普預料將很快任命一名烏克蘭和平特使，領導與俄羅斯結束戰爭的談判。

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「你將看到一位非常資深的特使，一個非常有信譽的人，他的任務是找到解決方案，達成和平協議。」 其中一名消息人士說。「你很快就會看到這個任命。」

這份工作預計不會是一個帶薪職位——從 2017 年到 2019 年，佛克爾（Kurt Volker）一直以志願者的身分擔任烏克蘭談判的特別代表。

川普自贏得美國總統大選後以來，以閃電般的速度籌組內閣班底，這些人將在重大問題上向他提供建言。

川普此前一直堅稱，他可以與烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統普丁談判，以結束這場戰爭，但他準備如何做到這一點，沒有給出多少細節。

上周末，《華盛頓郵報》報導稱，川普與普丁進行了其當選以來首次通話，川普建議普丁不要讓烏克蘭戰爭升級。不過，克里姆林宮駁斥了這一報導，稱其是子虛烏有。

關於潛在烏克蘭和平方案，上周《華爾街日報》曾爆料，一些顧問鼓勵川普推動烏克蘭同意一些條款，建立一個 800 英里長的非軍事區，凍結前線，並允許俄羅斯保留佔領的土地，這些土地相當於烏克蘭領土的 20%。

川普團隊還建議，烏克蘭應該同意 20 年內不尋求加入北約（NATO）。但該方案批評者認為，這樣做是在向普丁卑躬屈膝。