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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估下修至21.69元，預估目標價為878元

鉅亨網新聞中心 2024-11-14 08:10


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2024年EPS預估：中位數由23.44元下修至21.69元，其中最高估值24.69元，最低估值20.76元，預估目標價為878元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值24.69(25.1)47.2553.42
最低值20.76(20.71)28.4933.23
平均值22.22(23.11)35.2643.45
中位數21.69(23.44)34.642.96

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值16,567,00027,972,00032,540,000
最低值15,573,00019,074,00023,761,820
平均值15,991,64022,811,44027,724,270
中位數15,990,00022,520,00027,531,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS14.2814.6813.1212.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		12,712,62913,856,99114,257,90712,214,199

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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