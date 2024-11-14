鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估下修至21.69元，預估目標價為878元
鉅亨網新聞中心 2024-11-14 08:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2024年EPS預估：中位數由23.44元下修至21.69元，其中最高估值24.69元，最低估值20.76元，預估目標價為878元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|24.69(25.1)
|47.25
|53.42
|最低值
|20.76(20.71)
|28.49
|33.23
|平均值
|22.22(23.11)
|35.26
|43.45
|中位數
|21.69(23.44)
|34.6
|42.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|16,567,000
|27,972,000
|32,540,000
|最低值
|15,573,000
|19,074,000
|23,761,820
|平均值
|15,991,640
|22,811,440
|27,724,270
|中位數
|15,990,000
|22,520,000
|27,531,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|14.28
|14.68
|13.12
|12.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,712,629
|13,856,991
|14,257,907
|12,214,199
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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