美國前財長警告：若川普兌現承諾 將引發比2021年更大的通膨危機

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-14 08:30

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美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）周三（13 日）表示，若準總統川普真的兌現承諾，美國將再次經歷嚴重通膨危機。

據《CNN》報導，薩默斯指出，川普承諾的減稅、提高關稅、驅逐非法移民等政策，將給美國經濟帶來嚴重衝擊。「如果他堅持實現在競選期間承諾的計畫，那麼這個國家將遭受比 2021 年更大的通膨危機。」

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考慮到上一次通膨的規模與傷害，這是一個相當嚴重的警告。美國 CPI 數據在 2021 年春季開始迅速上升，最終在 2022 年 6 月達到 9.1%，衝到 40 年高點。許多民眾從未經歷過這樣的事情，直到今天，美國的經濟和政治體系仍能感受到這股衝擊波。

雖然通膨率已經大幅下降，但物價卻沒有隨之降低，民眾對高生活成本的不滿，也是川普重返白宮的重要原因。

美國在周三公布的數據顯示，10 月消費者物價指數（CPI）年升 2.6%，核心 CPI 年升 3.3%，都符合市場預期。

當然，現在就談川普計劃如何實施經濟議程，為時過早，他上任後可能會調整議程。

薩默斯告誡稱：「我希望他能從這次選舉中得到教訓，調整計畫，這樣就不會引發通膨問題了，我希望政策制定者能採取措施，避免或因應通膨。」

隨後，川普過渡團隊反駁了薩默斯的警告，競選團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）說：「在他的第一個任期內，川普總統加徵關稅，創造了就業機會，刺激了投資，並沒有產生通膨問題。」