〈貴金屬盤後〉通膨符合預期 美元、公債殖利率上升 黃金連跌4日
鉅亨網編譯許家華 2024-11-14 07:10
黃金價格周三 (13 日) 擴大走跌，為連續第四個交易日下跌，係因美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 如預期上漲，致使美元走強和公債殖利率上升，打壓金價。
勞工部報告指出，自年中以來，降低通膨的進展變得緩慢，這恐導致聯準會 (Fed) 明年減少降息次數。
美元兌主要貨幣升至近 7 個月高點，同時基準美國 10 年期公債殖利率上升。
OANDA MarketPulse 市場分析師 Zain Vawda 表示：「CPI 上漲但符合預期，對金價的影響好壞參半。市場已提高對 12 月可能降息 25 個基點的押注。」
根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 12 月 Fed 降息的可能性為 82%，自 CPI 數據公佈前的 58% 左右升上來。
然而，投資者認為，川普上任總統後可能導致 Fed 暫停寬鬆週期，因為川普政府預期實施新關稅，而通膨可能應聲上升。
「短期內，金價有可能小幅回升至每盎司 2650 美元左右，但此後可能會再次下跌。」Vawda 補充道。
展望未來，美國生產者物價指數 (PPI) 和每周失業救濟金請領人數將於周四公布，零售銷售數據將於周五公布。Fed 主席鮑爾和其他央行官員的言論也受到關注。
Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 報告指出：「黃金多頭的下一個上行價格目標是收盤突破 2700 美元的堅實阻力位。空頭的下個近期下行價格目標是將金價推至 2500 美元下方的堅實技術支撐位。
其他貴金屬交易
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉美元走強 黃金跌至2個月低點 市場靜待Fed訊號
- 〈貴金屬盤後〉美元走強 黃金跌至2個月低點 市場靜待Fed訊號
- 比特幣市值超越白銀 成為全球第八大資產
- 〈貴金屬盤後〉美元走強黃金跌逾2% 投資人等待Fed政策線索
下一篇