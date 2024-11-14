〈貴金屬盤後〉通膨符合預期 美元、公債殖利率上升 黃金連跌4日

鉅亨網編譯許家華 2024-11-14 07:10

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勞工部報告指出，自年中以來，降低通膨的進展變得緩慢，這恐導致聯準會 (Fed) 明年減少降息次數。

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現貨黃金下跌 0.7%，至每盎司 2580.39 美元，盤中稍早觸及近兩個月低點。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.8%，收每盎司 2586.50 美元。

美元兌主要貨幣升至近 7 個月高點，同時基準美國 10 年期公債殖利率上升。

OANDA MarketPulse 市場分析師 Zain Vawda 表示：「CPI 上漲但符合預期，對金價的影響好壞參半。市場已提高對 12 月可能降息 25 個基點的押注。」

根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 12 月 Fed 降息的可能性為 82%，自 CPI 數據公佈前的 58% 左右升上來。

然而，投資者認為，川普上任總統後可能導致 Fed 暫停寬鬆週期，因為川普政府預期實施新關稅，而通膨可能應聲上升。

「短期內，金價有可能小幅回升至每盎司 2650 美元左右，但此後可能會再次下跌。」Vawda 補充道。

展望未來，美國生產者物價指數 (PPI) 和每周失業救濟金請領人數將於周四公布，零售銷售數據將於周五公布。Fed 主席鮑爾和其他央行官員的言論也受到關注。

Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 報告指出：「黃金多頭的下一個上行價格目標是收盤突破 2700 美元的堅實阻力位。空頭的下個近期下行價格目標是將金價推至 2500 美元下方的堅實技術支撐位。

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