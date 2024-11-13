〈貴金屬盤後〉美元走強 黃金跌至2個月低點 市場靜待Fed訊號
鉅亨網編譯許家華 2024-11-13 06:36
黃金價格周二 (12 日) 跌至近兩個月低點，係因美元走強、川普當選後市場洋溢對經濟成長的樂觀情緒，以及美國總統大選後更廣泛的市場轉向。
美元指數登 4 個多月新高，增加非美元買家持有黃金的機會成本，同時比特幣因投資者的持續需求而飆升。投資者認為，川普 1 月就任後，比特幣是一種投資選擇。美國公債殖利率也小幅走高。
RJO Futures 資深市場策略師 Daniel Pavilonis 表示：「這只是長期看漲市場中的一些修正，目前的政策被認為是相當通膨的。因此，如果看到另一波通膨即將到來，那應該可推漲金價。」他補充，以技術面來看，市場似乎準備好上漲，支撐位約為 2600 美元。
市場正關注本周美國將公佈的大量經濟數據，包括周三公布的 10 月消費者物價指數 (CPI)，以及聯準會(Fed) 主席鮑爾和其他 Fed 官員的演講。
Fed 近期將基準利率下調 0.25 個百分點至 4.50%─4.75% 範圍後，市場目前預計 12 月再次降息的可能性為 59%，這與川普勝選前約莫 80% 的降息機率大相逕庭。
瑞士寶盛銀行 (Julius Baer) 分析師 Carsten Menke 報告指出，黃金受到大選前「川普交易」的興奮情緒提振，但現在因經濟成長樂觀情緒而下跌。
但 Menke 補充，儘管當前的美元強勢影響了黃金市場，但由於新興市場的央行希望減少對美元的依賴，以及在極端情況下減少受到美國制裁的影響，這些因素預示著黃金價格以長期來看仍有上漲的潛力。
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