search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至-0.16元，預估目標價為50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 20:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台塑(1301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.15元下修至-0.16元，其中最高估值1.03元，最低估值-0.47元，預估目標價為50元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.03(1.03)1.893.16
最低值-0.47(-0.47)0.41.69
平均值0.17(0.17)1.112.32
中位數-0.16(-0.15)0.892.1

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值204,487,000214,159,000205,152,630
最低值190,730,000193,280,000195,842,000
平均值199,845,160204,482,310201,538,210
中位數200,924,000204,339,000203,620,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.155.6811.213.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		199,138,777251,647,354273,598,301185,813,405

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
台塑44.8-0.44%
美元/台幣32.450.08%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

偏弱
台塑

68.18%

勝率

#一瀉千里

偏弱
台塑

68.18%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
台塑

68.18%

勝率

#空頭均線下殺

偏弱
台塑

68.18%

勝率

#動能指標下跌股

偏弱
台塑

68.18%

勝率

延伸閱讀


Empty