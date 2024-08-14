鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉(NTRA-US)EPS預估上修至-1.96元，預估目標價為135.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 00:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2元上修至-1.96元，其中最高估值-1.74元，最低估值-2.47元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-1.74(-1.74)
|-0.29
|1.64
|2.5
|最低值
|-2.47(-2.52)
|-2
|-0.86
|0.12
|平均值
|-1.99(-2.05)
|-1.16
|0.06
|0.91
|中位數
|-1.96(-2)
|-1.28
|-0.02
|0.79
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.36億
|18.36億
|22.30億
|24.16億
|最低值
|14.42億
|16.55億
|18.68億
|21.10億
|平均值
|15.14億
|17.15億
|20.16億
|22.72億
|中位數
|15.17億
|17.07億
|20.29億
|22.56億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.79
|-2.84
|-5.21
|-5.57
|-3.78
|營業收入
|3.02億
|3.91億
|6.25億
|8.20億
|10.83億
詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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