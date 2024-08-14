search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉(NTRA-US)EPS預估上修至-1.96元，預估目標價為135.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 00:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2元上修至-1.96元，其中最高估值-1.74元，最低估值-2.47元，預估目標價為135.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-1.74(-1.74)-0.291.642.5
最低值-2.47(-2.52)-2-0.860.12
平均值-1.99(-2.05)-1.160.060.91
中位數-1.96(-2)-1.28-0.020.79

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值15.36億18.36億22.30億24.16億
最低值14.42億16.55億18.68億21.10億
平均值15.14億17.15億20.16億22.72億
中位數15.17億17.07億20.29億22.56億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.79-2.84-5.21-5.57-3.78
營業收入3.02億3.91億6.25億8.20億10.83億

詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNTRA

相關行情

台股首頁我要存股
那提拉116.090.73%

延伸閱讀


Empty