鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估下修至-2.07元，預估目標價為26.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 14:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對艾科思達(SATS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.84元下修至-2.07元，其中最高估值-0.85元，最低估值-2.47元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.85(-0.85)
|0.59
|0.64
|-4.43
|最低值
|-2.47(-2.56)
|-5.08
|-6.97
|-7.31
|平均值
|-1.9(-1.86)
|-2.89
|-4.24
|-5.87
|中位數
|-2.07(-1.84)
|-2.92
|-5.13
|-5.87
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|160.03億
|161.25億
|167.72億
|154.29億
|最低值
|157.61億
|127.32億
|138.23億
|59.52億
|平均值
|158.53億
|151.83億
|156.86億
|114.10億
|中位數
|158.08億
|155.07億
|159.86億
|128.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.65
|-0.41
|0.81
|2.11
|-6.28
|營業收入
|18.86億
|18.88億
|19.86億
|19.98億
|170.16億
詳細資訊請看美股內頁：
艾科思達(SATS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR(SMFG-US)EPS預估下修至0.97元，預估目標價為12.65元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Onestream, Inc. Class A(OS-US)EPS預估上修至0.04元，預估目標價為36.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估下修至0.87元，預估目標價為52.34元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Shopify公司(SHOP-US)EPS預估上修至1.15元，預估目標價為86.07元
上一篇
下一篇