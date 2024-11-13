search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估下修至-2.07元，預估目標價為26.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 14:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對艾科思達(SATS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.84元下修至-2.07元，其中最高估值-0.85元，最低估值-2.47元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.85(-0.85)0.590.64-4.43
最低值-2.47(-2.56)-5.08-6.97-7.31
平均值-1.9(-1.86)-2.89-4.24-5.87
中位數-2.07(-1.84)-2.92-5.13-5.87

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值160.03億161.25億167.72億154.29億
最低值157.61億127.32億138.23億59.52億
平均值158.53億151.83億156.86億114.10億
中位數158.08億155.07億159.86億128.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.65-0.410.812.11-6.28
營業收入18.86億18.88億19.86億19.98億170.16億

詳細資訊請看美股內頁：
艾科思達(SATS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSATS

相關行情

台股首頁我要存股
艾科思達22.76-12.90%

延伸閱讀


Empty