鉅亨速報 - Factset 最新調查：仁寶(2324-TW)EPS預估上修至2.54元，預估目標價為37元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對仁寶(2324-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.5元上修至2.54元，其中最高估值2.68元，最低估值2.35元，預估目標價為37元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.68(2.68)
|3.32
|3.34
|最低值
|2.35(2.31)
|2.52
|2.59
|平均值
|2.54(2.49)
|2.89
|3.04
|中位數
|2.54(2.5)
|2.92
|3.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|950,556,000
|1,021,386,000
|1,066,847,030
|最低值
|909,083,740
|899,296,470
|941,848,830
|平均值
|929,942,170
|984,447,610
|1,022,333,980
|中位數
|933,300,090
|997,765,000
|1,033,409,730
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.76
|1.67
|2.9
|2.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|946,714,800
|1,073,245,915
|1,235,682,015
|1,048,929,251
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2324/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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