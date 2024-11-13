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鉅亨速報 - Factset 最新調查：仁寶(2324-TW)EPS預估上修至2.54元，預估目標價為37元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 08:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對仁寶(2324-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.5元上修至2.54元，其中最高估值2.68元，最低估值2.35元，預估目標價為37元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.68(2.68)3.323.34
最低值2.35(2.31)2.522.59
平均值2.54(2.49)2.893.04
中位數2.54(2.5)2.923.12

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值950,556,0001,021,386,0001,066,847,030
最低值909,083,740899,296,470941,848,830
平均值929,942,170984,447,6101,022,333,980
中位數933,300,090997,765,0001,033,409,730

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.761.672.92.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		946,714,8001,073,245,9151,235,682,0151,048,929,251

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2324/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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